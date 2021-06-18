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В Косово нашли тела пропавших без вести в годы войны

ИА Regnum
44 минуты назад
Семья косовских албанцев Шабани 19 июня перезахоронит останки своего ранее считавшегося пропавшим без вести сына Незира.
В Косово нашли тела пропавших без вести в годы войны
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, юноша был выведен из дома служащими югославской народной армии в 1999 году и больше не вернулся. Его тело нашли в братской могиле на севере Косово.
Также были опознаны останки Дибрана Дибрани, Зечира и Магбули Муя.
Пропавшими без вести в годы войны в Косово считаются 1634 человека. Для раскрытия их судьбы в Косово требуют раскрыть госархивы Сербии.
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