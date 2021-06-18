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Politico: США приостановили пакет военной помощи Украине

RT на русскомиещё 4
22 минуты назад
Белый дом временно приостановил предоставление Украине пакета военной помощи на сумму порядка $100 млн, в который входит летальное оружие. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
США отказали Киеву в военной помощи
Фото: ТАССТАСС
Как пишет газета, организовать проработку военной помощи Украине ранее поручил Совет национальной безопасности страны. Это произошло на фоне передвижения ВС России внутри страны, в том числе вблизи украинской границы.
Однако позднее чиновники из Совета национальной безопасности «отложили это предложение», это произошло в преддверии саммита президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве.
Как ранее заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен, США изучают возможность увеличения помощи украинской стороне в сфере безопасности.
11 июня Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине в размере $150 млн.
В мире,Энтони Блинкен,Джозеф Байден,Владимир Путин,Пентагон,Соединенные Штаты,Украина,
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