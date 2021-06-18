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Украина вводит санкции против глав «Ростеха» и «ВСМПО-Ависма»

Ura.Ruиещё 5
58 минут назад
Совет безопасности Украины ввел санкции против гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова и замглавы совета директоров «ВСМПО-Ависма» Михаила Шелкова. Такое заявление сделал украинский президент Владимир Зеленский.
Новые санкции: Украина нанесла удар по "Ростеху"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«По предложению службы безопасности Украины принято решение о применении санкций в отношении Фирташа Д. В., Фукса П. Я., Чемезова С. В., Шелкова М. Е.», — сообщил глава Украины в своем telegram-канале.
Также Зеленский сообщил, что страна введет санкций против еще 12 лиц, находящихся в статусе субъекта повышенного преступного влияния.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщил, что совет безопасности Украины ввел санкции против шести физических и четырех юридических лиц. Они якобы связаны со спецслужбами РФ и причастны к организации кибератак, передает MK.RU.
В мире,Алексей Данилов,Михаил Шелков,Владимир Зеленский,Сергей Чемезов,ВСМПО-Ависма,Ростех,СБУ,Московский комсомолец,Украина,
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