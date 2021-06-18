Суд обязал AstraZeneca поставить ЕС 50 млн доз вакцины

Отмечается, что суд разделил позицию ЕК о том, что британско-шведская компания допустила «грубое нарушение условий контракта».

AstraZeneca не смогла выполнить обязательства по своему контракту по поставкам вакцины в страны ЕС. В первом квартале 2021 года вместо законтрактованных 110 млн доз она поставила чуть менее 40 млн, что привело к серьезным сбоям и затягиванию первого этапа вакцинации.