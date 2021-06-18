Суд обязал AstraZeneca поставить ЕС 50 млн доз вакцины

Суд Брюсселя
обязал британско-шведскую фармакологическую компанию AstraZeneca срочно обеспечить поставку в Евросоюз
(ЕС) 50 млн доз вакцины по юридически установленному графику под угрозой штрафа до 500 млн евро, сообщила Еврокомиссия
(ЕК).
В заявлении ЕК говорится, что AstraZeneca должна поставить 50 млн доз вакцины до 27 сентября «в соответствии с юридически обязывающим графиком: первые 15 млн доз должны быть поставлены к 09.00 по центральноевропейскому времени (10.00 мск) 26 июля, еще 20 млн доз – к 23 августа, 15 млн – к 27 сентября», передает ТАСС
.
В случае нарушения штраф составит 10 евро за каждую непоставленную дозу.
Отмечается, что суд разделил позицию ЕК о том, что британско-шведская компания допустила «грубое нарушение условий контракта».
«Данное решение суда не только демонстрирует, что компания вакцинации в ЕС выполняет свои задачи на ежедневной основе, но и тот факт, что она основана на твердом юридическом базисе», – заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, комментируя это решение.
AstraZeneca не смогла выполнить обязательства по своему контракту по поставкам вакцины в страны ЕС. В первом квартале 2021 года вместо законтрактованных 110 млн доз она поставила чуть менее 40 млн, что привело к серьезным сбоям и затягиванию первого этапа вакцинации.
В данный момент вакцинация в странах ЕС вышла на плановый уровень, ЕК рассчитывает, что в течение июля в ЕС будут вакцинированы 70% взрослого населения.
Напомним, в апреле ЕК подала в суд
иск к AstraZeneca за нарушение контракта на поставки вакцины в Европейском союзе.
Европа столкнулась
с рядом проблем в поставках одобренных для использования в союзе вакцин, в частности компаний Pfizer
/BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Сообщалось, что задержки в поставках могут сорвать планы Брюсселя по вакцинации.