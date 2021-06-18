В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Жителей Болгарии восхитила пресс-конференция Путина

News.ruиещё 1
12 минут назад
Читатели болгарского онлайн-журнала «Дневник» пришли в восторг от пресс-конференции российского президента Владимира Путина по итогам его встречи в Женеве с американским коллегой Джо Байденом.
В Болгарии восхитились пресс-конференцией Путина
Фото: ReutersReuters
Саммит длился 4,5 часа, потом президенты провели пресс-конференции. Болгарские читатели отметили, что поведение Путина отличается от поведения его западных коллег.
Один из комментаторов написал, что президент РФ был готов к любым вопросам, отвечал быстро, умно и с юмором. И по сравнению с ним лидеры других государств кажутся некомпетентными.
Другой пользователь напомнил, что Байден не пустил на свою конференцию прессу из России. Читатель предположил, что политик чего-то испугался. Ещё один комментатор высказал мнение, согласно которому Байден вёл себя странно, когда сидел в позе нога на ногу. Это же отметили многие американцы.
Байден вот уже полгода болтает, что он сделает с Россией, а по факту почти ничего, — написал один из комментаторов.
Ранее журналисты выяснили, сколько стоит подарок, который американский лидер Джо Байден преподнёс своему российскому коллеге Владимиру Путину во время встречи в швейцарской Женеве. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.
Глава Белого дома подарил российскому президенту очки-авиаторы Randolph стоимостью $299. Путин предпочитает такой тип очков, но только других брендов. Он часто появляется на встречах в очках Chrome Hearts и Cartier.
В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Болгария,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители