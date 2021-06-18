В Болгарии восхитились пресс-конференцией Путина

Читатели болгарского онлайн-журнала «Дневник» пришли в восторг от пресс-конференции российского президента Владимира Путина по итогам его встречи в Женеве с американским коллегой Джо Байденом

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Саммит длился 4,5 часа, потом президенты провели пресс-конференции. Болгарские читатели отметили, что поведение Путина отличается от поведения его западных коллег.

Один из комментаторов написал, что президент РФ был готов к любым вопросам, отвечал быстро, умно и с юмором. И по сравнению с ним лидеры других государств кажутся некомпетентными.

Другой пользователь напомнил, что Байден не пустил на свою конференцию прессу из России. Читатель предположил, что политик чего-то испугался. Ещё один комментатор высказал мнение, согласно которому Байден вёл себя странно, когда сидел в позе нога на ногу. Это же отметили многие американцы.

Байден вот уже полгода болтает, что он сделает с Россией, а по факту почти ничего, — написал один из комментаторов.

Ранее журналисты выяснили, сколько стоит подарок, который американский лидер Джо Байден преподнёс своему российскому коллеге Владимиру Путину во время встречи в швейцарской Женеве. Об этом сообщает Telegram-канал RIA_Kremlinpool.