В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В Польше обвинили Россию в кибератаках

Газета.Ru
7 минут назад
Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что недавняя кибератака на страну была проведена с территории России. Об этом сообщает РИА "Новости".
В Польше обвинили Россию в кибератаках
Фото: ReutersReuters
По словам Качиньского, агентство внутренней безопасности и службы военной контрразведки Польши сообщили, что объектами атак стали польские чиновники, министры и депутаты.
Ранее во вторник власти страны объявили, что столкнулись с масштабной кибератакой, премьер-министр Матеуш Моравецкий собрал экстренное совещание сейма. Также сообщалось, что крупнейший на Восточном побережье США газопровод Colonial Pipeline подвергся хакерской атаке в середине мая.
Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.
Ранее сообщалось, что США не считают Россию причастной к недавним кибератакам. Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.
В мире,Ярослав Качиньский,Россия,Польша,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители