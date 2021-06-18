В Польше обвинили Россию в кибератаках

Глава правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что недавняя кибератака на страну была проведена с территории России . Об этом сообщает РИА "Новости".

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По словам Качиньского, агентство внутренней безопасности и службы военной контрразведки Польши сообщили, что объектами атак стали польские чиновники, министры и депутаты.

Ранее во вторник власти страны объявили, что столкнулись с масштабной кибератакой, премьер-министр Матеуш Моравецкий собрал экстренное совещание сейма. Также сообщалось, что крупнейший на Восточном побережье США газопровод Colonial Pipeline подвергся хакерской атаке в середине мая.

Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.