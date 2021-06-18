В Польше обвинили Россию в кибератаках

Глава правящей партии Польши
"Право и справедливость" Ярослав Качиньский
заявил, что недавняя кибератака на страну была проведена с территории России
. Об этом сообщает РИА "Новости".
По словам Качиньского, агентство внутренней безопасности и службы военной контрразведки Польши сообщили, что объектами атак стали польские чиновники, министры и депутаты.
Ранее во вторник власти страны объявили, что столкнулись с масштабной кибератакой, премьер-министр Матеуш Моравецкий собрал экстренное совещание сейма. Также сообщалось, что крупнейший на Восточном побережье США газопровод Colonial Pipeline подвергся хакерской атаке в середине мая.
Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.
Ранее сообщалось, что США не считают Россию причастной к недавним кибератакам. Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.