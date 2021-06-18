США пообещали Лукашенко новые санкции

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался сооснователь оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич
, его задержали. В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам. В ЕС
после инцидента ввели санкции в отношении Белоруссии. Белорусским авиаперевозчикам запрещено летать в Европу.