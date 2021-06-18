США пообещали Лукашенко новые санкции

Фото: РИА Новости РИА Новости

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд отметила, что вопрос о ситуации в Белоруссии был поднят в ходе встречи Путина и Байдена, которая прошла 16 июня в Женеве.

«Президент четко пояснил, что это один из вопросов, в котором мы глубоко не согласны с Россией. ( ) Как и Европа, мы уже ввели некоторые санкции, и я думаю, что на следующей неделе вы увидите, что их станет больше», – заявила она.

При этом в штабе бывшего кандидата от оппозиции на выборах президента Белоруссии Светланы Тихановской заявили, что удовлетворены итогами переговоров глав России и США. «Думаю, что в ближайшие недели мы увидим действия Вашингтона в отношении Лукашенко . Прежние санкции – это только начало», – отметил советник лидера белорусских протестов Франак Вечерко.

В свою очередь эксперты считают, что Москва пока поддерживает Александра Лукашенко, так как ей выгодно ослабление его позиций и все большая зависимость официального Минска от Москвы на фоне западных санкций.

После принудительной посадки самолета Беларусь перешла некий важный рубеж «не только в отношениях официального Минска с Западом, но в белорусской политической жизни вообще», считает политолог Валерий Карбалевич

Он уверен, что дальнейшие санкции в отношении страны будут достаточно жесткими, хотя уже и сейчас, после введения авиационных санкций, «в центре Европы образовывается «черная дыра».

23 мая лайнер авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Белоруссии после сообщения о бомбе на борту. В Минске пассажиров отправили на повторный досмотр. Среди них оказался сооснователь оппозиционного белорусского телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич , его задержали. В Белоруссии Протасевича обвиняют в организации массовых беспорядков и «возбуждении социальной вражды» к представителям власти и силовикам. В ЕС после инцидента ввели санкции в отношении Белоруссии. Белорусским авиаперевозчикам запрещено летать в Европу.