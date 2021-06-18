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«Больше 3,7 тыс. человек»: Пашинян обнародовал цифры по потерям в Карабахе

Мария Иванова
39 минут назад
Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян раскрыл масштабы потерь страны за период конфликта в Нагорном Карабахе в прошлом году. Он уточнил, что погибших - более 3700 армянских военных.
«Больше 3,7 тыс. человек»: Пашинян обнародовал цифры по потерям в Карабахе
Фото: ReutersReuters
При этом более 200 человек считаются без вести пропавшими, сообщает «Царьград».
"Согласно последним данным, численность погибших составила 3705 человек. Без вести пропавших - 268 человек, 60 человек находятся в плену. Также есть предположения о пленении еще 110 человек", - рассказал Никол Пашинян в эфире Общественного телевидения Армении.
Коме этого, исполняющий обязанности премьер-министра Армении отметил, что удалось возвратить уже 89 пленных. В настоящее время представители мировое сообщество выступают за обмен пленными, уверил Никола Пашинян. Он подчеркнул, что за это высказываются сопредседатели Минской группы ОБСЕ и американские партнеры.
Следует заметить, что отношения между двумя государствами все еще напряженные, несмотря на то, что боевые действия, которые имели место в прошлом году вокруг Нагорного Карабаха, завершились. А 10 июня в Армении сообщили о перестрелке на границе с Азербайджаном. Поводом к стрельбе, по данным армянской стороны, стало проведение инженерных работы на границе, проводимых азербайджанцами. Незадолго до этого Азербайджан выдвинул обвинение Армении в вооруженной провокации на границе.
В мире,Никол Пашинян,Царьград ТВ,Армения,
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