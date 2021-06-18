«Больше 3,7 тыс. человек»: Пашинян обнародовал цифры по потерям в Карабахе

Коме этого, исполняющий обязанности премьер-министра Армении отметил, что удалось возвратить уже 89 пленных. В настоящее время представители мировое сообщество выступают за обмен пленными, уверил Никола Пашинян. Он подчеркнул, что за это высказываются сопредседатели Минской группы ОБСЕ и американские партнеры.

Следует заметить, что отношения между двумя государствами все еще напряженные, несмотря на то, что боевые действия, которые имели место в прошлом году вокруг Нагорного Карабаха, завершились. А 10 июня в Армении сообщили о перестрелке на границе с Азербайджаном. Поводом к стрельбе, по данным армянской стороны, стало проведение инженерных работы на границе, проводимых азербайджанцами. Незадолго до этого Азербайджан выдвинул обвинение Армении в вооруженной провокации на границе.