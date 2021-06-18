Порошенко пошел в суд из-за обвинений в «сговоре с Путиным»

Экс-глава Украины Пётр Порошенко
направил исковое заявление в суд на телеведущего Дмитрия Гордона
. От журналиста требуют, чтобы он опроверг недостоверные данные. Поводом к иску выступили заявления Гордона о Порошенко и Путине.
Бывший президент Украины Пётр Порошенко решил обратиться к суду после слов журналиста Дмитрия Гордона. Иск по поводу клеветы направлен в Шевченковский районный суд Киева
. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на адвоката Порошенко Илью Новикова.
Порошенко потребовал, чтобы Гордон признал недостоверными свои заявления о нем и российском лидере Владимире Путине
, пишет
«Царьград».
"Привычных в таких ситуациях дополнительных требований, чтобы суд обязал ответчика к личному опровержению клеветнических утверждений в эфире того же канала, в котором они были сделаны, заявлено не было", - уточнил Новиков.
Правозащитник отметил, что данные о событиях 2014 года играют для общества большую роль.
Напомним, что инцидент произошел в мае текущего года. Тогда Порошенко был возмущен словами Гордона, заявившего, что он в находится сговоре с президентом России Владимиром Путиным. Гордон утверждал, что они являются «одной бандой».
Следует заметить, что Дмитрий Гордон знаменит целым рядом скандальных высказываний. Так, он прогнозировал, что Крымский мост скоро должен рухнуть, что чемпионат мира по футболу в России будет перенесут в другое государство, что он - сотрудник украинских спецслужб и многое другое.