Порошенко пошел в суд из-за обвинений в «сговоре с Путиным»

Напомним, что инцидент произошел в мае текущего года. Тогда Порошенко был возмущен словами Гордона, заявившего, что он в находится сговоре с президентом России Владимиром Путиным. Гордон утверждал, что они являются «одной бандой».

Следует заметить, что Дмитрий Гордон знаменит целым рядом скандальных высказываний. Так, он прогнозировал, что Крымский мост скоро должен рухнуть, что чемпионат мира по футболу в России будет перенесут в другое государство, что он - сотрудник украинских спецслужб и многое другое.