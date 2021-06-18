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Евросоюз решил открыть границы для граждан США

ТАССиещё 6
30 минут назад
Совет ЕС добавил США в список стран, для граждан которых государства сообщества должны открыть границы, закрытые из-за пандемии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в пятницу в Брюсселе.
Евросоюз откроет границы для граждан США
Фото: ReutersReuters
"После пересмотра в соответствии с рекомендацией о постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС Совет обновил список стран, специальных административных районов и других образований и территориальных органов, в отношении которых должны быть сняты ограничения на поездки. С 18 июня 2021 года государства-члены должны постепенно отменить ограничения на поездки на внешних границах для жителей следующих третьих стран: Албании, Австралии, Израиля, Японии, Ливана, Новой Зеландии, Северной Македонии, Руанды, Сербии, Сингапура, Южной Кореи, Таиланда, США, Китая", - отмечается в нем.
При этом Совет в очередной раз подчеркивает, что для КНР границы откроются только тогда, когда она откроет границы для ЕС.
В мире,Совет Европы,ЕС,Брюссель,Соединенные Штаты,
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