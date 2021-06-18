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Домохозяйка со сковородой на крыше авто попала на видео

Александр Кузьмин
2 часа назад
Девушка проехала несколько кварталов со сковородкой на крыше авто. Забавный инцидент произошел в Чешском городе Голице. Видео набрало популярность в социальных сетях.
На кадрах можно увидеть, как полицейские каким-то чудом заметили кухонную утварь на крыше проезжающей по улице Шкоды Фабиа. Они поехали за авто, чтобы предупредить водителя. За рулём оказалась домохозяйка. Когда её остановили, она очень испугалась, подумала, что нарушила правила. Правоохранители объяснили ей, что причина остановки кроется в оставленной сковородке на крыше.
Выяснилось, что девушка оставила на крыше разогретый обед. Удивительно, что она смогла проехать достаточно долго, не уронив сковородку.
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