На кадрах можно увидеть, как полицейские каким-то чудом заметили кухонную утварь на крыше проезжающей по улице Шкоды Фабиа. Они поехали за авто, чтобы предупредить водителя. За рулём оказалась домохозяйка. Когда её остановили, она очень испугалась, подумала, что нарушила правила. Правоохранители объяснили ей, что причина остановки кроется в оставленной сковородке на крыше.