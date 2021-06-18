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В Киеве поняли «сигналы» с саммита РФ и США

News.ru
47 минут назад
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена показала, что компромиссного решения по Украине во вред Киеву не будет. Об этом заявил заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига.
На Украине заметили «сигналы» с саммита РФ и США
Фото: ТАССТАСС
На встрече Путина и Байдена на вилле «Ла Гранж» поднимался вопрос о Минских соглашениях по Донбассу. Сибига назвал «сигналы» с саммита «позитивными».
Это прямое свидетельство консолидированной поддержки евро-атлантического сообщества территориальной целостности и суверенитета Украины... Это означает, что никакого компромисса, уступок во вред интересам Украины не будет, — отметил он.
Ранее стало известно, что депутат Рады Олег Волошин предрёк уничтожение Киева, если Москве придётся принять меры из-за наступления в Донбассе. Член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» не исключает, что Россия одержит очень быструю победу, если вдруг развяжется война.
В мире,Олег Волошин,Джозеф Байден,Владимир Путин,Киев,Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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