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В Белом доме рассказали о брошенных Байденом вызовах Путину

Lenta.ru
9 часов назад
В Белом доме рассказали об открытых вызовах, брошенных президентом США Джо Байденом российскому коллеге Владимиру Путину на двусторонней встрече. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, его слова приводит РИА Новости.
В Белом доме рассказали о брошенных Байденом вызовах Путину
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Салливан отметил, что американский лидер обозначил для России «ясные пределы» действий в киберпространстве, которые он считает неприемлемыми. В Вашингтоне также отметили, что встреча Путина и Байдена — это только начало развития отношений России и США. Двусторонний саммит назвали эффективным и продуктивным.
Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов сообщил, что главная задача России и США после переговоров в Женеве — добиться выхода отношений из критического положения в стабильно тяжелое. Он отметил, что пока еще преждевременно говорить о полноценном наведении мостов между двумя странами, однако саммит Путина и Байдена позволил возвести для них опоры. Теперь Москве и Вашингтону важно сделать все, чтобы новый кризис не помешал восстановлению отношений.
Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.
В мире,Джейк Салливан,Андрей Кортунов,Джозеф Байден,Владимир Путин,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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