В Белом доме рассказали о брошенных Байденом вызовах Путину

Ранее генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов сообщил
, что главная задача России и США после переговоров в Женеве — добиться выхода отношений из критического положения в стабильно тяжелое. Он
отметил, что пока еще преждевременно говорить о полноценном наведении мостов между двумя странами, однако саммит Путина и Байдена позволил возвести для них опоры. Теперь Москве и Вашингтону важно сделать все, чтобы новый кризис не помешал восстановлению отношений.