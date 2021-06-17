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Эрдоган призвал пустить Турцию в ЕС

Lenta.ru
1 час назад
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал европейские страны «прозреть» и пустить Турцию в состав Евросоюза. Об этом он заявил на саммите стран юго-восточной Европы в Анталье, выступление транслировалось в его официальный Twitter.
Пустить Турцию в ЕС: Эрдоган поставил Европе ультиматум
Фото: ТАССТАСС
По словам главы Турции, без Анкары ЕС не сможет сделаться «настоящим центром притяжения и силы», и ему стоит как можно скорее избавиться от своей слепоты по этому поводу.
В марте текущего года верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель призвал турецкие власти отказаться от своего решения о выходе из Стамбульской конвенции о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин.
Турция отозвала свою подпись под соответствующим документом 20 марта, при этом руководство страны пообещало вести борьбу за права женщин в соответствии со «своими традиционными ценностями».
Турция подписала соглашение об ассоциации со странами Европейского экономического сообщества в 1963 году, а в 1987-м подала заявку на членство. Переговоры о вступлении в ЕС начались только в 2005-м и после этого неоднократно приостанавливались из-за разногласий. Брюссель активизировал процесс в 2016 году в обмен на согласие Анкары способствовать сокращению притока мигрантов в Европу.
В мире,Жозеп Боррель,Реджеп Эрдоган,ЕС,Турция,
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