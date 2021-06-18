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Эрдоган раскрыл одну из тем переговоров с Путиным

Lenta.ruиещё 2
1 час назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с журналистами во время визита в Баку раскрыл одну из возможных тем запланированных переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит газета Hurriyet.
Эрдоган объявил о переговорах с Путиным
Фото: ТАССТАСС
По словам главы республики, он может обсудить с Путиным проект Зангезурского коридора через территорию Армении, чтобы обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджана и его эксклавом Нахичеванской Автономной Республикой.
Как считает Эрдоган, у России нет намерения задержать проект создания коридора, Москва, напротив, его поддерживает.
«Алиев проводит переговоры, и, если будет нужно, то в ближайшее время я проведу переговоры с Путиным», — сказал турецкий лидер.
17 июня Эрдоган заявил, что запланировал встречу с Путиным. Он упомянул об этом, рассказывая журналистам, что с российским главой скоро проведет переговоры президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Скоро и я встречусь с Путиным», — отметил турецкий лидер.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку предпринимает «практические действия» по созданию Зангезурского коридора. До этого он пригрозил Армении решить вопрос с Зангезурским коридором «при помощи силы». Транспортная линия должна пройти через территорию Армении и связать Азербайджан с его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой.
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