В Турции задумались о миссии в Афганистане

Автор Türkiye Мерьем Айбике Синан задала турецким экспертам вопрос, стоит ли Турции предпринять миссию в Афганистане после ухода США . Профессор международных отношений Улудагского университета Ферхат Пиринччи считает, что у Анкары в Афганистане могут быть три цели: поддерживать безопасность, способствовать региональной стабильности, а также развить более тесные отношения с обширным регионом.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с выводом американских военных из Афганистана Турция может взять на себя миссию в регионе - но только при определенных условиях. Главное из них - расходы должны взять на себя все члены НАТО . Как заявил политолог Мурат Аслан, в ситуации с Афганистаном становится ясно, что «доступ западного мира к исламской географии возможен только через Турцию».

«Если политическое урегулирование в Афганистане окажется успешным, миссия Турции в Афганистане сможет вселить уверенность», - заявил он.

Битва кадиллака Байдена и Aurus Путина

Исторический саммит в Женеве запомнился, по мнению журналистов Daily Mail, также и "битвой" кортежей президентов. Президенты России и США Владимир Путин Джо Байден прибыли на встречу в Женеву в пуленепробиваемых и бомбоустойчивых президентских лимузинах, наполненных секретными деталями. Как пишет Daily Mail, Байден приехал на своем «Звере» - кадиллаке стоимостью 1,5 миллиона долларов с камерами ночного видения, пушками со слезоточивым газом и 20-сантиметровой броней.

Путин прибыл на Aurus Senat - уникальном автомобиле, пассажиры которого будут в безопасности даже под водой, подчеркивает издание. Daily Mail подчеркивает, что Aurus больше «Зверя», ему не страшны взрывы мин, а у сидений есть особенность, которая переводит их в наиболее безопасное положение в случае аварии.

«Неопределенность пугает Лукашенко»

Белорусский портал «Хартыя’97» рассказал , что президенты России и США на своей встрече не достигли договоренностей по Белоруссии и «подобная неопределенность не может не пугать Лукашенко». Джо Байден поделился с Владимиром Путиным обеспокоенностью по поводу происходящего в Белоруссии, а российский президент заявил, что есть разные взгляды на ситуацию.

По версии издания, Лукашенко должна беспокоить эта встреча, так как он склонен верить «в самые невероятные теории заговоров».

«Что это будет означать на практике? Власть будет еще сильнее нервничать, а значит - совершать новые ошибки», - подчеркнул автор материала.

ЕС готовится к ухудшению отношений с Россией

Боррель подчеркнул, что блок должен стремиться к «предсказуемым и стабильным» отношениям в надежде на улучшение в будущем. При этом, по его мнению, более тесные связи с Россией - это лишь «отдаленная перспектива». Он призвал ЕС «сдерживать Москву», наращивая оборонный потенциал и тесно сотрудничая с G7 и НАТО, а также привлекать Россию к решению проблем, вызывающих взаимный интерес.

Германия обновила рекорд рождаемости после локдауна

В марте этого года Германия достигла рекордного уровня рождаемости за последние 20 лет – за месяц в стране родилось почти 66 тысяч детей. Об этом сообщает Deutsche Welle.