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На Украине продемонстрировали «уничтожающий» российскую технику беспилотник

Алиса Селезнёва
1 час назад
На Украине представлен концепт ударного беспилотника - невидимки ACE ONE. Кадры, на которых он ракетами «уничтожает» дрон, похожий на российский «Орион», а также боевой танк Т-90, размещены на YouTube.
На Украине продемонстрировали «уничтожающий» российскую технику беспилотник
Фото: YoutubeYoutube
В рисованном ролике отмечается, что боевой радиус нового ударного украинского беспилотника составит 1500 километров, а высота полета — 13,5 километра. При этом для демонстрации возможностей будущей новинки военной техники художники выбрали беспилотный летательный аппарат, внешне похожий на российский «Орион». Также в ролике ACE ONE «уничтожает» прямым попаданием российский танк Т-90.
Разработчики сообщили о способности ACE ONE нести вооружение весом до тонны. Над проектом работают «25 лучших украинских ученых и специалистов в сфере авиакосмической отрасли», пишет Defense Express.
Ранее стало известно, что турецкие танки М60ТМ, модернизированные украинскими инженерами, не прошли испытание боевыми действиями в Сирии. По словам экспертов, военные машины выходят из строя даже при воздействии ударной волны от разорвавшегося в стороне снаряда.
В мире,Украина,
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