На Украине продемонстрировали «уничтожающий» российскую технику беспилотник

В рисованном ролике отмечается, что боевой радиус нового ударного украинского беспилотника составит 1500 километров, а высота полета — 13,5 километра. При этом для демонстрации возможностей будущей новинки военной техники художники выбрали беспилотный летательный аппарат, внешне похожий на российский «Орион». Также в ролике ACE ONE «уничтожает» прямым попаданием российский танк Т-90.