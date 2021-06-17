Лукашенко призвал к всеобщей мобилизации

Он пояснил, что одна из задач текущей встречи – «дать сигнал на места», чтобы «во всех местах были готовы отмобилизоваться в тот срок, который назовет глава государства.

При этом местные власти обязаны «знать свои объекты», которые им придется охранять, а также расположение всех подлежащих мобилизации, «чтобы не полгода мы их отмобилизовывали, а, если требуется, подняли по тревоге и в течение 24-х часов они прибыли к вам», и даже знать их в лицо.