Лукашенко призвал к всеобщей мобилизации

«Нам самим на местах, главам райисполкомов и облисполкомов следует научиться воевать», – сказал Александр Лукашенко накануне, 16 июня в ходе совещания по вопросам территориальной обороны.
«Чтобы всем был слышен отсюда, из этого кабинета, сигнал к тому, что все должны быть готовы», – цитирует распоряжение Лукашенко «Независимая газета».
«За пройденный год мы на себе смогли ощутить, как разрушающее информационное влияние, экономическое, политическое давление, которые поступали с Запада, воздействовали на мировоззрение наших граждан и толкали некоторых из них по сути на предательство своей родины. Всегда следует давать такой отпор таким деятелям, чтобы враги запомнили его на долгие годы. И помочь в этом сможет только всенародная оборона, если мы все отправимся на защиту своей земли», – уверен Александр Лукашенко.