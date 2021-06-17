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Лукашенко призвал к всеобщей мобилизации

Мария Иванова
51 минуту назад
Александр Лукашенко продолжает эксплуатацию военной темы. Для ее отражения он планирует привлечь территориальные войска. В условиях, когда нет внешних угроз, эксперты объясняют такие планы или стремлением разжечь внутренний гражданский конфликт, или желанием попиариться.
Лукашенко призвал к всеобщей мобилизации
Фото: ТАССТАСС
«Нам самим на местах, главам райисполкомов и облисполкомов следует научиться воевать», – сказал Александр Лукашенко накануне, 16 июня в ходе совещания по вопросам территориальной обороны.
Он пояснил, что одна из задач текущей встречи – «дать сигнал на места», чтобы «во всех местах были готовы отмобилизоваться в тот срок, который назовет глава государства.
«Чтобы всем был слышен отсюда, из этого кабинета, сигнал к тому, что все должны быть готовы», – цитирует распоряжение Лукашенко «Независимая газета».
При этом местные власти обязаны «знать свои объекты», которые им придется охранять, а также расположение всех подлежащих мобилизации, «чтобы не полгода мы их отмобилизовывали, а, если требуется, подняли по тревоге и в течение 24-х часов они прибыли к вам», и даже знать их в лицо.
Он уверен, что принятое двадцатью годами ранее решение о создании территориальной обороны «подтвердило свою необходимость».
«За пройденный год мы на себе смогли ощутить, как разрушающее информационное влияние, экономическое, политическое давление, которые поступали с Запада, воздействовали на мировоззрение наших граждан и толкали некоторых из них по сути на предательство своей родины. Всегда следует давать такой отпор таким деятелям, чтобы враги запомнили его на долгие годы. И помочь в этом сможет только всенародная оборона, если мы все отправимся на защиту своей земли», – уверен Александр Лукашенко.
В мире,Александр Лукашенко,Независимая газета,
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