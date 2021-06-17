В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Google открывает первый оффлайн-магазин

Газета.Ru
7 минут назад
Компания Google открывает свой первый розничный магазин в Нью-Йорке, сообщает The Verge.
Google открывает первый оффлайн-магазин
Фото: Jeff Chiu/APJeff Chiu/AP
В магазине будут продаваться собственные продукты компании, в частности телефоны Pixel, гаджеты Nest для умного дома и фитнес-трекеры Fitbit. Кроме того, будут представлены аксессуары от сторонних производителей, а также фирменную одежду Google - головные уборы или футболки.
Google характеризует магазин в Нью-Йорке как "первый", однако не раскрывает, когда и где могут быть открыты другие точки.
В бутике будет предоставлять услуга ремонта телефонов Pixel и поддержки аппаратного обеспечения других продуктов компании. Кроме того, пользователи смогут обратиться в магазин по вопросам поддержки программного обеспечения устройств, однако для корпоративных клиентов этот вариант будет недоступен.
Магазин откроется 17 июня. В марте текущего года Google продемонстрировала ранее неизвестные функции Android 12, а также представила обновления Wear OS и встроенного в Google-аккаунт менеджера паролей.
В мире,Интернет,Google,Нью-Йорк,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители