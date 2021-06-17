Google открывает первый оффлайн-магазин

Фото: Jeff Chiu/AP Jeff Chiu/AP

В магазине будут продаваться собственные продукты компании, в частности телефоны Pixel, гаджеты Nest для умного дома и фитнес-трекеры Fitbit. Кроме того, будут представлены аксессуары от сторонних производителей, а также фирменную одежду Google - головные уборы или футболки.

Google характеризует магазин в Нью-Йорке как "первый", однако не раскрывает, когда и где могут быть открыты другие точки.

В бутике будет предоставлять услуга ремонта телефонов Pixel и поддержки аппаратного обеспечения других продуктов компании. Кроме того, пользователи смогут обратиться в магазин по вопросам поддержки программного обеспечения устройств, однако для корпоративных клиентов этот вариант будет недоступен.