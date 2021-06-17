"Нам нужно то, что есть у них". Экс-президент США Дональд Трамп о России

Накануне президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил
за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились
подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился
с президентом России Владимиром Путиным о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут
, удалось ли России и США запустить стратегический диалог.