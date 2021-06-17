"Нам нужно то, что есть у них". Экс-президент США Дональд Трамп о России

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Говоря о президенте России Владимире Путине , республиканец отметил, «что по-настоящему хорошо с ним ладил». Вместе с тем Трамп добавил, что «никто не проявлял большей жесткости в отношении России », чем он, передает ТАСС

Экс-президент отметил, что его администрация ввела в отношении России «так много санкций». «Мне нравилась идея отменить их. Я был бы рад отменить их, как только они взяли бы себя в руки», – сказал республиканец в эфире телеканала Fox News.

Говоря об отношениях между Россией и США, Трамп отметил, что «они могли бы быть потрясающими», «они могли бы быть по-настоящему взаимовыгодными для обеих стран».

Трамп выразил уверенность в том, что Россия заинтересована в экономическом взаимодействии с США. «Нам нужно то, что есть у них. Очень ценные территории с точки зрения добычи ресурсов, многое другое, – добавил он. – Могло бы произойти много хорошего».

Накануне президент США Джо Байден после саммита в Женеве выступил за предсказуемые и стабильные отношения с Россией, отметив, что после переговоров появились подлинные перспективы для улучшения отношений между странами. Так, по словам Байдена, в ходе встречи в Женеве он договорился с президентом России Владимиром Путиным о работе над крупным соглашением по контролю над вооружениями. Как отметил американский лидер, следующие полгода-год покажут , удалось ли России и США запустить стратегический диалог.