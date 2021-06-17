"Думаю, в целом мы ничего не получили, - сказал Трамп. - Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили". "Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили", - добавил он.

Республиканец также посетовал на то, что действующая администрация США во главе с президентом Джо Байденом не помешала России в строительстве газопровода "Северный поток - 2".

Санкции против России

Трамп заявил, что очень хотел бы снять санкции, введенные против РФ, поскольку российско-американское сотрудничество может быть взаимовыгодным.

Говоря о президенте РФ Владимире Путине , республиканец отметил, "что по-настоящему хорошо с ним ладил". Вместе с тем Трамп добавил, что "никто не проявлял большей жесткости в отношении России", чем он.

Экс-президент отметил, что его администрация ввела в отношении России "так много санкций".

"Мне нравилась идея отменить их. Я был бы рад отменить их, как только они взяли бы себя в руки", - сказал республиканец.

Говоря об отношениях между США и РФ, Трамп отметил, что "они могли бы быть потрясающими". "Они могли бы быть по-настоящему взаимовыгодными для обеих стран", - считает экс-президент.