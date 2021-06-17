Бывший президент США Дональд Трамп
полагает, что российско-американский саммит в Женеве был успешным для Москвы
, но не для Вашингтона. С таким утверждением экс-глава Белого дома выступил в среду в эфире телеканала Fox News
.
"Думаю, в целом мы ничего не получили, - сказал Трамп. - Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили". "Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили", - добавил он.
Республиканец также посетовал на то, что действующая администрация США
во главе с президентом Джо Байденом
не помешала России в строительстве газопровода "Северный поток - 2".
Санкции против России
Трамп заявил, что очень хотел бы снять санкции, введенные против РФ, поскольку российско-американское сотрудничество может быть взаимовыгодным.
Говоря о президенте РФ Владимире Путине
, республиканец отметил, "что по-настоящему хорошо с ним ладил". Вместе с тем Трамп добавил, что "никто не проявлял большей жесткости в отношении России", чем он.
Экс-президент отметил, что его администрация ввела в отношении России "так много санкций".
"Мне нравилась идея отменить их. Я был бы рад отменить их, как только они взяли бы себя в руки", - сказал республиканец.
Говоря об отношениях между США и РФ, Трамп отметил, что "они могли бы быть потрясающими". "Они могли бы быть по-настоящему взаимовыгодными для обеих стран", - считает экс-президент.
Трамп выразил уверенность в том, что Россия заинтересована в экономическом взаимодействии с США. "Нам нужно то, что есть у них. Очень ценные территории с точки зрения добычи ресурсов, многое другое, - добавил он. - Могло бы произойти много хорошего".