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В Кремле оценили встречу Путина и Байдена

Парламентская газетаиещё 2
9 часов назад
В Кремле оценили встречу Путина и Байдена
Фото: Nicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look PressNicolas Landemard/Keystone Press Agency/Global Look Press
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли приблизительно так, как и ожидала российская сторона.
«Приблизительно так, как ожидали, но будет зависеть дальше от продолжения», — цитирует РИА «Новости» его заявление.
Песков отметил, что пока неизвестно, кто возглавит российскую делегацию в переговорном процессе с США по стратегической стабильности.
Ранее Владимир Путин по итогам встречи с американским лидером заявил, что Россия и Соединённые Штаты начнут консультации по стратегической стабильности на межведомственном уровне.
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