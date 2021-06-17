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В США испугались за Аляску из-за переговоров Байдена и Путина

Алиса Селезнёва
1 час назад
Член Конгресса США Лорен Боберт выразила опасение, что американский лидер Джо Байден из-за своей некомпетентности может передать Аляску президенту России Владимиру Путину. Об этом она заявила в Twitter.
В США испугались за Аляску из-за переговоров Байдена и Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Я очень надеюсь, что Джо Байден не вернет случайно штат Аляска Путину на их встрече», - написала она.
Лорен Боберт отметила, что ей приходится «молиться за Америку», так как еще никогда не было «более неквалифицированного человека, ведущего переговоры» от имени американцев.
Сегодня в Женеве прошла встреча президентов России и США. Саммит состоялся по инициативе американской стороны. Сначала лидеры двух стран провели переговоры с глазу на глаз, затем прошла встреча в расширенном формате. В общей сложности главы государств общались около 3,5 часов. По итогам саммита президент России проводит пресс-конференцию.
Общение Джо Байдена с прессой запланировано на 20:30 мск. При этом, покидая встречу, американский лидер показал журналистам жест в виде поднятого вверх большого пальца, а президент России отметил, что переговоры прошли «хорошо», на них был затронут ряд важных вопросов, в том числе сотрудничество в Арктике.
В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Конгресс США,Аляска,Соединенные Штаты,
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