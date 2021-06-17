В США испугались за Аляску из-за переговоров Байдена и Путина

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«Я очень надеюсь, что Джо Байден не вернет случайно штат Аляска Путину на их встрече», - написала она.

I surely hope Joe Biden doesn’t accidentally return the state of Alaska to Putin in their meeting.



I’m praying for America today, because there has never been a more unqualified person negotiating on our behalf.— Lauren Boebert (@laurenboebert) June 16, 2021

Лорен Боберт отметила, что ей приходится «молиться за Америку», так как еще никогда не было «более неквалифицированного человека, ведущего переговоры» от имени американцев.

Сегодня в Женеве прошла встреча президентов России и США. Саммит состоялся по инициативе американской стороны. Сначала лидеры двух стран провели переговоры с глазу на глаз, затем прошла встреча в расширенном формате. В общей сложности главы государств общались около 3,5 часов. По итогам саммита президент России проводит пресс-конференцию.