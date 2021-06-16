Байден решил раздеться после вопроса о встрече с Путиным

«Я сниму пиджак», - сказал Байден, слушая один из вопросов журналистов.

После этого американский лидер положил пиджак на пол.

Первые с 2018 года двусторонние переговоры президентов России и США состоялись 16 июня в Женеве. Саммит состоял из переговоров президентов с глазу на глаз и встречи в расширенном составе. В общей сложности Владимир Путин и Джо Байден общались около 3,5 часов.

Отвечая на вопрос о небольшой, по мнению СМИ, продолжительности встречи, Джо Байден заявил, что этого времени хватило, чтобы обсудить много вопросов.

«Больше нам не понадобилось < > Мы обсудили очень много», - отметил президент США.