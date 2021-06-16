Байден решил раздеться после вопроса о встрече с Путиным

Президент США Джо Байден
решил раздеться на пресс-конференции по итогам российско-американского саммита. Трансляция пресс-конференции велась на сайте РИА «Новости»
.
«Я сниму пиджак», - сказал Байден, слушая один из вопросов журналистов.
После этого американский лидер положил пиджак на пол.
Первые с 2018 года двусторонние переговоры президентов России и США состоялись 16 июня в Женеве. Саммит состоял из переговоров президентов с глазу на глаз и встречи в расширенном составе. В общей сложности Владимир Путин
и Джо Байден общались около 3,5 часов.
Отвечая на вопрос о небольшой, по мнению СМИ, продолжительности встречи, Джо Байден заявил, что этого времени хватило, чтобы обсудить много вопросов.
«Больше нам не понадобилось < > Мы обсудили очень много», - отметил президент США.
Ранее сообщалось, что в ходе встречи российский и американский лидеры обменялись подарками. Владимир Путин подарил Джо Байдену письменный набор «Москва» с хохломской росписью, а Байден вручил ему хрустальную скульптуру и солнечные очки марки Aviator, в которых неоднократно был замечен сам президент США.