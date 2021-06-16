Байден ушел от вопроса о доверии Путину

«Слушайте, дело не в доверии, а в собственных интересах и в верификации собственных интересов. Вот о чем это», – сказал президент США на пресс-конференции по итогам встречи с Путиным в Женеве, передает РИА «Новости».
Вечером в Женеве завершилась встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Переговоры российского и американского лидера начались в среду на женевской вилле Ла Гранж в узком составе. Лидеры сдержанно поприветствовали друг друга, обменялись парой фраз и взяли паузу в общении. В ходе встречи Путин поблагодарил Байдена за инициативу встретиться лично.