Зеленский на русском языке обратился к Путину

Зеленский напомнил представителям СМИ, что ранее Путин заявил о накопившихся вопросах в двусторонних отношениях с Киевом. Также президент РФ говорил о том, что Россия готова обсуждать с Украиной развитие двусторонних отношений, однако, по его мнению, разговаривать о проблемах Донбасса Зеленскому следует с руководством ДНР и ЛНР.
«Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали», — ответил Зеленский Путину. Его слова передает «Федеральное агентство новостей».