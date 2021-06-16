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Зеленский на русском языке обратился к Путину из-за ДНР

Ura.Ruиещё 4
1 час назад
Украинский лидер Владимир Зеленский на русском языке обратился к президенту РФ Владимиру Путину во время беседы с иностранными журналистами. Текст интервью опубликован на сайте главы Украины.
Зеленский на русском языке обратился к Путину
Фото: ReutersReuters
Зеленский напомнил представителям СМИ, что ранее Путин заявил о накопившихся вопросах в двусторонних отношениях с Киевом. Также президент РФ говорил о том, что Россия готова обсуждать с Украиной развитие двусторонних отношений, однако, по его мнению, разговаривать о проблемах Донбасса Зеленскому следует с руководством ДНР и ЛНР.
«Да и у нас может быть миллион вопросов. Но когда люди хотят закончить войну они говорят: да бог с ней, с той аджендой, давай встретимся, давай, поехали», — ответил Зеленский Путину. Его слова передает «Федеральное агентство новостей».
16 июня на встрече с президентом США Джо Байденом Путин сказал, что Россия обязана реализовать минские соглашения. Он заверил, что страна пойдет по этому пути, если Украина готова к этому.
В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,Владимир Путин,РИА ФАН,Украина,
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