Байден показал большой палец после встречи с Путиным

Покидая место встречи, американский лидер показал журналистам жест в виде поднятого вверх большого пальца.
Владимир Путин, комментируя встречу, сказал, что она прошла «хорошо».
Как сообщает РИА «Новости», российско-американский саммит прошел в два этапа. Президенты сначала переговорили с глазу на глаз, а затем провели встречу в расширенном составе.
Предполагалось, что она пройдет в два этапа, но состоялась лишь одна сессия расширенных переговоров.
В общей сложности российский и американский лидеры общались около 3,5 часов. Еще час занял перерыв.
В ближайшее время Путин и Байден должны провести пресс-конференцию по итогам переговоров. Согласно сообщению Белого дома, она начнется в 20.30 по московскому времени.
Источник РИА «Новости»
в российской делегации назвал встречу «вполне успешной».
Ранее российские и американские журналисты сообщили о давке перед входом на виллу Ла Гранж, где проходил саммит.
Большинство корреспондентов не смогли попасть внутрь и принять участие в приветственной части мероприятия. В зал к президентам Владимиру Путину и Джо Байдену удалось войти двум операторам и двум фотографам. Лидерам России и США пришлось начать без аккредитованных журналистов, после чего они удалились на закрытую часть переговоров, куда представителей СМИ уже не пускали.