В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Байден показал большой палец после встречи с Путиным

Вероника Полынина
58 минут назад
В Женеве завершились переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Покидая место встречи, американский лидер показал журналистам жест в виде поднятого вверх большого пальца.
Владимир Путин, комментируя встречу, сказал, что она прошла «хорошо».
Как сообщает РИА «Новости», российско-американский саммит прошел в два этапа. Президенты сначала переговорили с глазу на глаз, а затем провели встречу в расширенном составе.
Предполагалось, что она пройдет в два этапа, но состоялась лишь одна сессия расширенных переговоров.
В общей сложности российский и американский лидеры общались около 3,5 часов. Еще час занял перерыв.
В ближайшее время Путин и Байден должны провести пресс-конференцию по итогам переговоров. Согласно сообщению Белого дома, она начнется в 20.30 по московскому времени.
Источник РИА «Новости» в российской делегации назвал встречу «вполне успешной».
Ранее российские и американские журналисты сообщили о давке перед входом на виллу Ла Гранж, где проходил саммит.
Большинство корреспондентов не смогли попасть внутрь и принять участие в приветственной части мероприятия. В зал к президентам Владимиру Путину и Джо Байдену удалось войти двум операторам и двум фотографам. Лидерам России и США пришлось начать без аккредитованных журналистов, после чего они удалились на закрытую часть переговоров, куда представителей СМИ уже не пускали.
В мире,Видео,Джозеф Байден,Владимир Путин,РИА Новости,Соединенные Штаты,
30
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители