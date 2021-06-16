Байден показал большой палец после встречи с Путиным

Покидая место встречи, американский лидер показал журналистам жест в виде поднятого вверх большого пальца.

Владимир Путин, комментируя встречу, сказал, что она прошла «хорошо».

Как сообщает РИА «Новости», российско-американский саммит прошел в два этапа. Президенты сначала переговорили с глазу на глаз, а затем провели встречу в расширенном составе.

Предполагалось, что она пройдет в два этапа, но состоялась лишь одна сессия расширенных переговоров.

В общей сложности российский и американский лидеры общались около 3,5 часов. Еще час занял перерыв.

В ближайшее время Путин и Байден должны провести пресс-конференцию по итогам переговоров. Согласно сообщению Белого дома, она начнется в 20.30 по московскому времени.

Источник РИА «Новости» в российской делегации назвал встречу «вполне успешной».

Ранее российские и американские журналисты сообщили о давке перед входом на виллу Ла Гранж, где проходил саммит.