«Это называется повага»: Зеленский поставил условие открытия русских школ

Русские школы на Украине могут появиться, только если в РФ откроют украинские школы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью для иностранных СМИ, полный текст которого опубликовала пресс-служба офиса главы государства.

Зеленский сказал, что в России часто обсуждается вопрос получения на Украине образования на русском языке. Для его решения российским властям следует позаботиться о возможности получить образование в РФ на украинском языке.

«Хотите русскую школу — давайте украинскую школу откроем в Москве, в Санкт-Петербурге, в Тюмени, где много украинцев живёт. Это называется «повага» (уважение — ИА REGNUM)», — заявил президент Украины.

Более 65 процентов жителей Украины используют русский язык для повседневного общения, тогда как 33,5 процента отказываются говорить на нем принципиально. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром «Социальный мониторинг».

По данным социологов, с одинаковой частотой в быту русским и украинским языком пользуются 24,2 процента жителей страны, еще 14,1 говорят преимущественно на русском, а 12,3 процента — исключительно на нем. В меньшей степени, чем украинский, используют русский язык 15,1 процента граждан. Доля тех, кто общается дома на иных языках, не превышает половины процента от всех опрошенных.

Отмечается, что при этом лишь 23,5 процента украинцев желают потреблять информацию из телевизионных программ только на государственном языке, из печатных изданий — не более 18,1 процента. Сторонниками исключительно русскоязычных передач назвали себя семь процентов украинцев, русскоязычных газет и журналов — 8,5 процента.

Всего в исследовании приняли участие 3004 украинца старше 18 лет из всех регионов страны, за исключением неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Погрешность выборки не превышает 1,9 процента.

С 16 июля на Украине должны вступить в силу нормы языкового закона, которые обязывают местные ТВ-каналы дублировать и озвучивать фильмы и сериалы на государственном языке, то есть на украинском. В связи с этим секретариат омбудсмена Кременя провёл мониторинг пяти самых рейтинговых украинских телевизионных каналов: «1+1», «Интер», «Украина», «СТБ» и ICTV, сообщил «Интерфакс-Украина».

Выяснилось, что на украинском языке изготовлены, дублированы или озвучены лишь 14 сериалов из 43. Все остальные телепроекты, то есть две трети, украинцы смотрят на русском языке. В секретариате рассказали, что опрос был нужен, чтобы увидеть реальную ситуацию на украинском телевидении.

«Это катастрофа. Поэтому должны всеми возможными средствами защитить право десятков миллионов наших граждан смотреть фильмы на украинском телевидении на государственном языке», — заявил Тарас Кремень.

Он также потребовал сделать всё, чтобы прекратить попытки «пророссийских сил» отсрочить или отменить нормы об обязательной трансляции фильмов и сериалов только на украинском языке.

Кабмин Украины поддержал концепцию госпрограммы по развитию украинского языка до 2030 года, получившую название "ласковой украинизации". Трансляция заседания велась в среду на канале правительства в YouTube.

"Одобрить концепцию государственной целевой национально-культурной программы обеспечения всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на период до 2030 года", - говорится в документе, который поддержали министры.

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"Впереди много работы. Фактически это и постепенное изменение отношения иностранных людей к украинскому языку, осознание важности данного шага, и предоставление возможностей для полноценного, добровольного перехода",- написал в своем Telegram-канале министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Министр добавил, что его ведомство придерживается "ласковой украинизации", которая "будет иметь долговременный эффект". Ткаченко подчеркнул, что "для достижения цели нужно способствовать появлению желания читать на украинском, смотреть, разговаривать, петь и рассказывать другим".

Концепция предусматривает, что украинский язык будет применяться во всех сферах общественной жизни. Программа, в частности, включает обязательное использование украинского языка должностными лицами, открытие курсов по изучению языка, в том числе в онлайн-формате, улучшение качества его преподавания в учебных заведениях, поддержку и популяризацию украинского языка за рубежом. Кроме того, планируется стимулировать дубляж кино на украинском языке, поддерживать книгоиздательское дело и содействовать проведению научных исследований в сфере украинского языкознания.

Согласно концепции, должны укрепиться позиции украинского языка в культурно-информационном пространстве страны, а также статус украинского как языка межэтнического общения и взаимопонимания.

Сотрудники предприятий, работающих в сфере торговли и услуг на Украине, с 16 января будут обязаны обслуживать клиентов на украинском языке, в противном случае им грозят штрафы. В стране вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

По этому закону все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны будут предоставлять информацию о товарах и услугах потребителям исключительно на государственном языке. По действие нормы попадут заправочные станции, интернет-сайты, библиотеки, рестораны, магазины, аптеки и другие учреждения. Клиенты, которым отказали в обслуживании на украинском языке, могут обращаться к руководству предприятий, а затем и языковому омбудсмену.

В службе омбудсмена жалобы должны рассматриваться в течение 30 дней. Если нарушения будут подтверждены, владельцев бизнеса сначала предупредят, а за второе и последующие нарушения в течение года на них может быть наложен штраф от 5100 до 6800 гривен (примерно от 13,3 тыс. рублей до 17,8 тыс.).

Диана Калеганова из города Ирпень Киевской области предложила запретить украинский язык. Соответствующее фото с подписью девушка выложила в сториз Instagram, сообщает РИА Новости.

Просто я бы запретила украинский язык, — подписала она снимок, используя нецензурные выражения.

Она подверглась критике соотечественников, но в ответ заявила им, что от «национализма никому лучше не станет, а вы так и останетесь несчастными людьми».