Тимошенко объявила о начале «расправы» над Украиной

Ранее Верховная Рада Украины приняла закон, отменяющий мораторий на продажу сельхозземель. По мнению экспертов, в случае продажи земель Украина может «лишиться за бесценок» не только своих лучших угодий, но и всей сельхозпродукции.
Тимошенко с трибуны парламента обратилась к украинцам, отметив, что с 1 июля в стране «наступает трагическое время, когда президент, его команда приняли решение распродать землю».
«Начинается расправа с крестьянством, расправа с Украиной. Людей превратили в рабов и продолжают пользоваться украинскими благами без ведома украинцев», - подчеркнула она.
Лидер партии «Батькивщина» также напомнила президенту страны Владимиру Зеленскому, что он обещал принимать подобные решения только после волеизъявления народа Украины, однако сбор инициативной группы по проведению «земельного референдума» был сорван.