Начинается расправа: Тимошенко обратилась к украинцам

Политик добавила, что власти также разрешили иностранным банкам владеть украинскими сельскохозяйственными землями, без согласований снимать верхние слои чернозёма, при этом у крестьян якобы «начнут забирать землю».

Ранее стало известно, что украинцев загнали в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги. Об этом в марте заявила Юлия Тимошенко. По её словам, таких долгов за жилищно-коммунальные услуги, как сегодня, не было никогда. Тимошенко добавила, что в такой ситуации власти не стесняются говорить о новом повышении тарифов.