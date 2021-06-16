Джо Байден прилетел на встречу с Путиным без жены

Освещать встречу двух лидеров будут порядка 600 журналистов. Для получения аккредитации им нужен отрицательный тест на коронавирус. В пресс-центре на данный момент проходят последние приготовления. Между рабочими местами в качестве санитарных мер установлены пластиковые перегородки. Известно, что обедать вместе президенты не будут.