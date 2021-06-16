Джо Байден прилетел на встречу с Путиным без жены

После приземления в Швейцарии президент США долго не выходил из самолёта, из-за чего борт с российской делегацией был вынужден сделать несколько кругов над городом. Затем десятки машин с Байденом никак не могли покинуть аэропорт.
Журналисты отметили, что у Байдена появился новый жест: вместо рукопожатия он прикладывает руку к сердцу. Президента США спросили во время протокольной съёмки, готов ли он к встрече с Путиным. На это американский лидер ответил:
Я всегда готов.
Освещать встречу двух лидеров будут порядка 600 журналистов. Для получения аккредитации им нужен отрицательный тест на коронавирус. В пресс-центре на данный момент проходят последние приготовления. Между рабочими местами в качестве санитарных мер установлены пластиковые перегородки. Известно, что обедать вместе президенты не будут.
Как сообщалось ранее, администрация президента США уточнила время начала встречи российского лидера Владимира Путина и американского главы государства Джо Байдена. Она начнётся в 13:35 по местному времени в Женеве (в 14:35 мск).