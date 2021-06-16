НАТО отказалось предоставить Украине и Грузии план принятия в альянс

«В центре основного внимания сейчас находится реформа. < > Реальность заключается в том, что сейчас основное внимание применительно к [потенциальному] членству, когда речь заходит об Украине и Грузии, приковано к тому, отвечают ли они стандартам НАТО. Поэтому мы так поддерживаем усилия по реформированию и продолжению модернизации институтов обороны и безопасности [обеих республик]. И это – главная тема и главный вопрос, когда речь заходит о том, готовы ли эти [две] страны к членству [в альянсе] или нет», – приводит слова Столтенберга ТАСС.
«Другой сигнал, касающийся Украины и Грузии, сводится к тому, что сами Украина и Грузия, а также 30 государств – членов альянса будут решать, когда данные две страны окажутся готовы присоединиться к НАТО. Это [решает] не Россия», – считает генсек.
«Таким образом, – повторил он, – в центре нашего внимания в настоящее время находятся реформы». Преобразования имеют и самостоятельную ценность, и «будут содействовать продвижению Украины к членству в НАТО», убежден Столтенберг. «Для того, чтобы предоставить План действий по членству или согласовать его, нам нужен консенсус 30 союзников. Это не находилось в центре внимания на нынешнем саммите [альянса]. < > Наше главное внимание приковано к тому, чтобы поддержать Украину продолжением реформистских усилий», – указал генсек.
«Сейчас американские партнеры говорят, что ничего не обещали ни Украине, ни украинскому руководству, в том числе президенту Зеленскому. Откуда мы это знаем? Можно себе представить, что план вступления Украины в НАТО обсуждается, во всяком случае, никто не говорит нет», – заявил Путин.