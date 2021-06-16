НАТО отказалось предоставить Украине и Грузии план принятия в альянс

«Россия не может заветировать [решение вопроса о том], могут или нет независимые суверенные нации вступать в НАТО, – добавил Столтенберг. – Суверенное право любой страны заключается в определении ею своего пути [развития]».

Генсек напомнил, что НАТО оказывает Украине поддержку, призванную, к примеру, усилить гражданский контроль над вооруженными силами. «Не в последнюю очередь» такая помощь нацелена на «борьбу с коррупцией» в республике, подтвердил Столтенберг. «Нам нужно [от Украины] больше. И мы работаем с ними (властями в Киеве), чтобы гарантировать, что [реформы] полностью реализованы», – пояснил генсек.