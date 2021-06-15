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Байден вылетел из Брюсселя в Женеву

ТАССиещё 1
1 час назад
Президент США Джо Байден вылетел во вторник в Женеву, где 16 июня пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
Самолет американского лидера вылетел из аэропорта Брюсселя и взял курс на Швейцарию.
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