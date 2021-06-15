Эрдоган прибыл в Шушу

В Нагорном Карабахе 27 сентября обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Президент России Владимир Путин
, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян
9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. 7 мая нынешнего года Алиев подписал распоряжение об объявлении города Шуша, перешедшего под контроль Баку после боевых действий в Карабахе, культурной столицей страны. В следующем году планируется отметить 270-летие города, который был основан в 1752 году Панах Али-ханом.