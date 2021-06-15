На какие уступки могут пойти Путин и Байден

В результате переговоров лидеры России США вряд ли придут к серьезным компромиссам, однако встреча Владимира Путина Джо Байдена позволит запустить сотрудничество по ряду направлений между странами на уровне профильных министерств и ведомств. К такому выводу прошли опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты, комментируя темы, которые планируют обсудить президенты двух стран в Женеве.

Во вторник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о том, что Владимир Путин и Джо Байден в ходе встречи в Женеве, которая состоится 16 июня, обсудят целый комплекс вопросов, которые условно можно разделить на три составляющих. «Отдельно будут обсуждены конкретные нерешенные вопросы двусторонних отношений, затем тематика экономического сотрудничества, климат, Арктика и, естественно, противодействие коронавирусу», – рассказал Ушаков.

Ливии, Он добавил, что после обсуждения этих вопросов «на десерт оставлены региональные проблемы». В этом блоке Ушаков назвал такие темы, как ближневосточное урегулирование, ситуация в Сирии Афганистане , обстановка на Корейском полуострове, иранская ядерная программа. Отдельное внимание планируется уделить Нагорному Карабаху, внутриукраинскому кризису и обстановке в Белоруссии , отметил Ушаков.

По его словам, в числе региональных проблем предполагается обсудить и ситуацию на Украине , если одна из сторон не затронет эту тему в ходе встречи раньше, что вполне возможно. Это будет зависеть от того, как пойдет дискуссия, пояснил он. Ушаков также упомянул, что стратегическая стабильность станет одной из важнейших тем саммита. Он отметил, что «за последние годы в этой сфере накопилось немало серьезных проблем, обусловленных рядом односторонних шагов США». В числе таких шагов Ушаков назвал выход из Договора по ПРО, ДРСМД и Договора об открытом небе.

Говоря об отдельных пунктах повестки, Ушаков отметил, что на саммите планируется рассмотреть перспективы торгово-инвестиционного сотрудничества двух стран. Как ожидается, на встрече будут затрагиваться также вопросы информационной безопасности.

«Эта встреча может дать сигнал для работы на уровне профильных министерств и ведомств в режиме диалога по ряду вопросов. Среди таких тем – сфера контроля над вооружениями. Также может несколько оживиться диалог по противодействию терроризму или по таким проблемам, как ситуация в Афганистане. Это же касается, хотя и без перспектив к компромиссам, диалога по Ближнему Востоку, в частности, по Сирии», – отметил программный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев.

«Точно никакого движения вперед не будет по теме Украины», – подчеркнул эксперт. «Не думаю, что эта тема вообще будет обсуждаться в параметре компромиссов. Белоруссия, в свою очередь, вовсе не может быть предметом переговоров между США и Россией. Американцы могут высказать по этой теме претензии, но Россия укажет на суверенность Минска», – прогнозирует собеседник.

Политолог указал на то, что «американцы могут высказаться по теме блогера Алексея Навального , но с российской стороны им будет сказано, что это наше внутреннее дело и не нужно в это лезть».

Иного мнения относительно перспектив саммита придерживается немецкий политолог Александр Рар . «Рассматривая заявленные Россией темы для обсуждения, я вижу дружелюбную и конструктивную повестку дня. Надеюсь, что американцы предлагают Москве такие же темы. Я согласен с тем, что нужно обсуждать взаимные интересы сторон. Потому что говорить о демократии и правах человека – это тупик», – отметил Рар.

По его словам, России и США важно сообща бороться с пандемией и ее последствиями. «Дело даже не в том, чтобы российская вакцина «Спутник V» обязательно поставлялась в Европу. Главное – остановить эпидемию в регионах, у которых нет возможности самостоятельно обеспечить вакцинацию граждан. В этой связи американцы предложили грандиозный проект – бесплатно вакцинировать людей в этих странах. Если Россия поддержит данную идею, это станет подтверждением намерений двух великих держав бороться против глобальной угрозы», – пояснил собеседник.

Что касается взаимодействия России и США в киберпространстве, то здесь необходима «политика разрядки». «Сторонам давно пора перестать обмениваться обвинениями в адрес друг друга. Этот вопрос мог быть урегулирован во время встречи Путина и Трампа, но США не захотели сотрудничать. Возможно, сейчас обе стороны наконец начнут создавать рабочие группы и будут работать в этом направлении», – предполагает политолог.

Также лидеры России и США обязательно обсудят вопрос, «как спасти глобализацию в условиях, когда Запад вводит ограничения на торговлю с Китаем». «В этом ряду стоит и проблема, связанная со строительством «Северного потока – 2», и проблема экспорта российских энергоресурсов на Запад. На мой взгляд, вместо того, чтобы искать способы ограничить глобальную торговлю, ее нужно оживлять», – убежден Рар.

При этом политолог считает, что самым значимым компромиссом может стать обсуждение отказа Украины от перспектив вступления в НАТО . «В таком случае все «красные линии», обозначенные Россией, уйдут в небытие. Главное, чтобы Украина вернулась на нейтральные позиции. В таком случае всем будет гораздо проще решить проблему Донбасса», – полагает Рар.

Еще одним важным региональным аспектом в диалоге Путина и Байдена, по мнению эксперта, будет Афганистан. «Этот регион может стать головной болью для России, потому что американцы проиграли войну, в чем боятся признаться. В результате туда вновь придут исламские террористы. Поэтому, с одной стороны, России выгодно было бы сотрудничать с США и Западом в этом вопросе. С другой – ей необходимо защитить своих центральноазиатских союзников от исламизма», – убежден Рар.

Ключевой частью переговоров, как отмечает собеседник, станут вопросы стратегической стабильности и разоружения.

«Путин и Байден будут говорить о том, чтобы в минимальной форме продлить или возобновить режимы разоружения, вместо того, чтобы денонсировать договоры, которые были заключены за последние сорок лет», – предполагает эксперт.

Что касается темы Белоруссии, то здесь многое будет зависеть от тональности и течения разговора двух лидеров. «Белоруссия входит во все союзы с Россией. Это то же самое, если бы Россия начала обсуждать нарушение прав человека в Польше. НАТО и ЕС заявят, что это их зона влияния, а Россия не должна вмешиваться в их дела. Путин может сказать то же и о Белоруссии. Но он может согласиться с Байденом в том, что Москва не получает никаких выгод от постоянных конфликтов Лукашенко с Западом. То, что Запад оказывает на него определенное давление, это правда. Но зачастую он и сам провоцирует конфликты. Думаю, здесь Россия может способствовать урегулированию противоречий между двумя сторонами», – объяснил политолог.

Рар указал, что тема Нагорного Карабаха также может обсуждаться, но не столь глубоко, чтобы США и Россия смогли предложить какие-то конкретные решения. «То, что Москва взяла на себя роль посредника в урегулировании конфликта между Арменией и Азербайджаном, никто на Западе не критикует. Американцы особо не вмешиваются в дела на Кавказе и у них нет серьезных рычагов влияния на Азербайджан и Армению. Поэтому углубленный разговор о Нагорном Карабахе вряд ли возможен», – считает эксперт.