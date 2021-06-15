В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Дело не в оружии: Политолог предрек поражение Украины из-за управленцев

Лера Букина
13 минут назад
Политолог Ростислав Ищенко оценил шансы Украины на выигрыш в военном конфликте с Россией. По его мнению, украинцев ожидает поражение. Об этом сообщает «Царьград» со ссылкой на «Украина.ру».
Дело не в оружии: Политолог предрек поражение Украины из-за управленцев
Фото: ТАССТАСС
Армией необходимо правильно управлять, с чем у ВСУ есть сложности, указал он. Проблема с устаревшими образцами вооружения является не столь острой, как правильное управление армией, подчеркнул Ищенко.
Сегодня украинская армия не владеет нужными ресурсами для эффективного противостояния армии РФ.
«Я не знаю, может ли она ещё доставить неприятности молдавской армии, потому что молдавской армии нет в природе, но российской - не в состоянии. Думаю, что румынской и польской тоже не в состоянии», - указал политолог.
Согласно рейтингу аналитического ресурса Global Firepower, армия Украины была включена в список сильнейших армий мира, и из 138 участников заняла 27-е место. А армия России была включена в пятёрку наиболее сильных в мире.
Спикер киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что есть два способа, которые помогут урегулировать ситуацию на территории Донбасса и вернуть регион под контроль Украины. Под первым подразумевается открытое противостояние с Россией. Под вторым — политико-дипломатическое давление на Москву в рамках Минских соглашений и «нормандского» формата.
В мире,Алексей Арестович,Ростислав Ищенко,Россия,Украина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители