Дело не в оружии: Политолог предрек поражение Украины из-за управленцев

Фото: ТАСС ТАСС

Армией необходимо правильно управлять, с чем у ВСУ есть сложности, указал он. Проблема с устаревшими образцами вооружения является не столь острой, как правильное управление армией, подчеркнул Ищенко.

Сегодня украинская армия не владеет нужными ресурсами для эффективного противостояния армии РФ.

«Я не знаю, может ли она ещё доставить неприятности молдавской армии, потому что молдавской армии нет в природе, но российской - не в состоянии. Думаю, что румынской и польской тоже не в состоянии», - указал политолог.

Согласно рейтингу аналитического ресурса Global Firepower, армия Украины была включена в список сильнейших армий мира, и из 138 участников заняла 27-е место. А армия России была включена в пятёрку наиболее сильных в мире.