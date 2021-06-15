Обзор иноСМИ: Украину волнует «язык тел» Путина и Байдена

«Не позволим диктаторам творить историю»

посетила конференцию партии «зеленых» в Берлине. Как сообщает Bild, она поблагодарила Германию за поддержку, но также заговорила об ответственности Берлина.

Тихановская заявила, что Германия должна сыграть ключевую роль в разрешении политического кризиса в Белоруссии и в подготовке новых выборов. Белорусская оппозиция рассчитывает на Германию и других международных партнеров. «Европа может быть в безопасности, только если Белоруссия в безопасности. Мы не можем позволить диктаторам писать историю», - подчеркнула Тихановская.

ВМС Норвегии приняли участие в гей-параде

Военно-морские силы Норвегии в июне 2021 года впервые приняли участие в гей-параде, на борту военных кораблей были поднятые радужные флаги рассказала NRK. На лодочный парад в бергенском Бюфьордене пришли «сотни нарядных и веселых людей».

ВМС страны выделили для парада семь судов - старый противолодочный корабль «Хитра», патрульный «Тур», а также учебные корабли и пару легких катеров. «Во-первых, военно-морской флот - это традиционное общение с помощью сигнальных флагов. Сегодня мы сигнализируем, что мы участвуем в борьбе за разнообразие. Для нас важно показать, что в военно-морском флоте могут служить разные люди», - подчеркнул глава ВМС Руне Андерсен.

Украина будет следить за «языком тел» Путина и Байдена

Политический радар Украины всегда направлен на Вашингтон и Москву, пишет The Washington Post. Страна находится в состоянии конфликта с Россией и обращается за помощью к Западу, потому встреча президентов России и США «заставит Украину следить за всем - от фраз, используемых двумя лидерами, до языка тела».

По версии газеты, даже малейшее изменение в стратегиях Владимира Путина Джо Байдена может повлиять на судьбу Украины. Украинский аналитик Алёна Гетьманчук заявила, что в Кремле целью таких саммитов считают новую ялтинскую сделку, в результате которой Украину закрепят в сфере интересов России. Именно такой сделки опасается Киев.

«Страшный сигнал»: как политики заменяют богов

Эксперт Института Гувера, шотландский писатель и историк Нил Фергюсон заявил, что современное общество все чаще испытывает религиозные чувства к политическим деятелям и идеологиям, и это «должно стать страшным сигналом для всех. В беседе с Fox News он заявил , что политическим фигурам современности все чаще приписывают «определенную непогрешимость».

«Мы имеем дело не только с упадком традиционной религии, но, что еще хуже, с появлением новых поддельных религий, политических религий», - заявил историк. По его мнению, коммунизм оказался «столь неумолимым» именно из-за того, что Карл Маркс «стал пророком, а марксизм - разновидностью религии».

Испанию потрясло жестокое убийство

В Испании 37-летний мужчина убил своих детей из-за того, что их мать и его бывшая жена начала встречаться с «состоятельным бельгийцем». Об этом сообщает The Sun.