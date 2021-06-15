СМИ: Байден и Эрдоган обменялись любезностями перед саммитом

Одно из англоязычных изданий сообщило, что фотографы новостных агентств смогли запечатлеть, как Байден в маске и Эрдоган без маски неловко поприветствовали друг друга «кулаком о кулак». Далее главы государств обменялись несколькими вежливыми фразами. Такая дружелюбная беседа прошла на фоне слухов, что на этой встрече президент Турции планирует высказать неодобрение Байдену из-за признания Америкой геноцида армян. Американский лидер в апрельском заявлении в честь годовщины массовых убийств охарактеризовал действия Османской империи как «геноцид», передает
RT.