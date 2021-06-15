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СМИ: Байден и Эрдоган обменялись любезностями перед саммитом

Елена Прошина
35 минут назад
В минувший понедельник в ходе пленарного заседания НАТО в Брюсселе президент США Джо Байден и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган неловко поздоровались и сказали друг другу пару фраз перед началом двусторонних переговоров.
СМИ: Байден и Эрдоган обменялись любезностями перед саммитом
Фото: ReutersReuters
Одно из англоязычных изданий сообщило, что фотографы новостных агентств смогли запечатлеть, как Байден в маске и Эрдоган без маски неловко поприветствовали друг друга «кулаком о кулак». Далее главы государств обменялись несколькими вежливыми фразами. Такая дружелюбная беседа прошла на фоне слухов, что на этой встрече президент Турции планирует высказать неодобрение Байдену из-за признания Америкой геноцида армян. Американский лидер в апрельском заявлении в честь годовщины массовых убийств охарактеризовал действия Османской империи как «геноцид», передает RT.
Как полагают эксперты, несмотря на расхождения мнений по этому вопросу, Эрдоган желает на саммите показать критикам на родине, что отношения Соединенных Штатов и Турции становятся более дружественными.
«Глава Турции предпринимает отчаянные попытки представить эту встречу для местных и международных инвесторов как свидетельство улучшения двусторонних отношений», — отметил экс-представитель турецкого парламента Эйкан Эрдемир в интервью The Hill.
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