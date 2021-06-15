МВД исключило Тихановскую из базы розыска

МВД России исключило Тихановскую из базы межгосударственного розыска. Как пояснили в министерстве, основанием послужило решение белорусских правоохранителей.

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О том, что данные о розыске бывшего кандидата в президенты Белоруссии исчезли из базы российского МВД, стало известно в конце мая.

Политик в этот список осенью прошлого года.

В полиции сообщили, что Тихановскую объявили в межгосударственный розыск по статье о насильственном свержении конституционного строя. В министерстве пояснили, что информация была сформирована на основании соглашения МВД двух стран, сообщает РБК.