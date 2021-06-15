МВД исключило Тихановскую из базы розыска

О том, что данные о розыске бывшего кандидата в президенты Белоруссии исчезли из базы российского МВД, стало известно в конце мая.
Политик в этот список осенью прошлого года.
В полиции сообщили, что Тихановскую объявили в межгосударственный розыск по статье о насильственном свержении конституционного строя. В министерстве пояснили, что информация была сформирована на основании соглашения МВД двух стран, сообщает РБК.
В ведомстве отметили, что в России уголовных дел в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии возбуждено не было.