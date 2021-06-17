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В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире

RT на русскомиещё 3
1 час назад
Всего в мире зафиксировали 176 303 596 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За сутки же было выявлено 307 223 заболевших.
В ВОЗ назвали число случаев коронавируса в мире
Фото: ReutersReuters
Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что число скончавшихся пациентов с COVID-19 достигло 3 820 026.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.
В мире,Владимир Болибок,ВОЗ,
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