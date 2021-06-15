На Украине заявили о последнем «сигнале» России

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Согласно законопроекту, граждане этих стран будут иметь возможность без отказа от своего гражданства и наличия ранее проживавших на территории современной России предков получить паспорт гражданина РФ.

Как заявил Климкин, это «последний сигнал России перед встречей Путин - Байден».

«После полной паспортизации оккупированного Донбасса теперь будет попытка оформить несколько миллионов паспортов и создать на Украине «пятую колонну», которая будет лояльна к России и в случае необходимости призовёт Россию их защитить», - написал он на своей странице в Facebook.

Климкин подчеркнул, что российская сторона добивается того, чтобы Украина осталась в «серой зоне» для дестабилизации определённых регионов, «где больше всего будет паспортов».

По его мнению, Кремль тестирует украинскую государственность. Климкин считает, что это будет одним из ключевых сценариев России.