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Украина приняла на свой счёт "последний сигнал" России

Лера Букина
56 минут назад
После принятия законопроекта о репатриации граждан Белоруссии и Украины бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин забил тревогу.
На Украине заявили о последнем «сигнале» России
Фото: ТАССТАСС
Согласно законопроекту, граждане этих стран будут иметь возможность без отказа от своего гражданства и наличия ранее проживавших на территории современной России предков получить паспорт гражданина РФ.
Как заявил Климкин, это «последний сигнал России перед встречей Путин - Байден».
«После полной паспортизации оккупированного Донбасса теперь будет попытка оформить несколько миллионов паспортов и создать на Украине «пятую колонну», которая будет лояльна к России и в случае необходимости призовёт Россию их защитить», - написал он на своей странице в Facebook.
Климкин подчеркнул, что российская сторона добивается того, чтобы Украина осталась в «серой зоне» для дестабилизации определённых регионов, «где больше всего будет паспортов».
По его мнению, Кремль тестирует украинскую государственность. Климкин считает, что это будет одним из ключевых сценариев России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что создание союзного государства России и Белоруссии может представлять опасность для Украины. По словам Зеленского, Москва и Минск могут включить оборонную сферу в интеграционные процессы, и тогда они смогут оказывать на Украину «серьезное давление».
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