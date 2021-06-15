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Украинцы высмеяли требование Кулебы обменять Крым на «Северный поток-2»

Lenta.ru
1 час назад
На Украине высмеяли требование главы МИД Дмитрия Кулебы обменять Крым на на газопровод «Северный поток-2».
Украинцы высмеяли требование Кулебы обменять Крым на «СП-2»
Фото:  страница Дмитрия Кулебы в Facebook страница Дмитрия Кулебы в Facebook
Соответствующие комментарии пользователей появились на странице политика в Twitter.
«Кулеба, у тебя с головой все в порядке?»,« Климкин рядом с вами — гений и образец для подражания», «А не пробовали сами зарабатывать себе на жизнь, а не только попрошайничать?», «Кулеба, расскажи, какую дурь ты употребляешь?» — негодовали комментаторы. «Вот почему позорят нашу страну политики и дипломаты, а стыдно почему-то мне?» — задался вопросом один из пользователей.
Накануне министр написал в своем официальном аккаунте, что Киев выступает против завершения российского газопровода.
«Мы против "Северного потока-2". Условием его запуска должна быть деоккупация наших территорий и энергетическая безопасность Украины. Справедливая компенсация за угрозы», — отметил глава украинского внешнеполитического ведомства.
Ранее на Украине предложили забрать часть акций «Северного потока-2». Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник.
«Мы понимаем, что "Северный поток-2" может быть выгодней для вас. Давайте, из-за того, что мы теряем, это вопрос политический, сделаем Украину сособственником, дайте нам пять-семь-десять процентов, чтобы мы могли компенсировать свои убытки», — заявил он.
В мире,Руслан Бортник,МИД,Республика Крым,Украина,
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