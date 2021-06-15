США запретили ввоз собак из России

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США вводят временный запрет на ввоз собак из России и еще 110 стран из-за бешенства, сообщается на сайте ведомства.

Фото: Depositphotos Depositphotos

Ограничения вводятся на ввоз собак из стран, классифицированных CDC как страны с высоким риском собачьего бешенства, в этот список включены 111 государств, в числе которых Россия.

Кроме того, в Соединенные Штаты нельзя будет ввести собаку, которая в течение предыдущих шести месяцев была в стране с высоким риском бешенства. Запрет вступает в силу с 14 июля.