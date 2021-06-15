В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

США запретили ввоз собак из России

Газета.Ruиещё 1
58 минут назад
Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США вводят временный запрет на ввоз собак из России и еще 110 стран из-за бешенства, сообщается на сайте ведомства.
США запретили ввоз собак из России
Фото: DepositphotosDepositphotos
Ограничения вводятся на ввоз собак из стран, классифицированных CDC как страны с высоким риском собачьего бешенства, в этот список включены 111 государств, в числе которых Россия.
Кроме того, в Соединенные Штаты нельзя будет ввести собаку, которая в течение предыдущих шести месяцев была в стране с высоким риском бешенства. Запрет вступает в силу с 14 июля.
Ранее ветеринар рассказал о первых признаках бешенства у домашних животных. В частности, к ним относятся слюнотечение, водобоязнь, поедание разных инородных предметов. При этом питомцы могут проявлять как неожиданную агрессию, так и чрезмерное дружелюбие.
В мире,Россия,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители