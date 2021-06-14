Австралиец объявил себя ребенком принца Чарльза

Саймон Дорант-Дэй, 55-летний житель Австралии
объявил себя «тайным ребенком» принца Чарльза
и Камиллы, герцогини Корнуолльской, сообщает The Daily Star.
Фото: Simon Dorante-Day/FacebookSimon Dorante-Day/Facebook
Дорант-Дэй, который утверждает, что является сыном двух высокопоставленных членов королевской семьи и будущим королем, представил фотографию, на которой изображен он и умерший брат Камиллы, Марк Шанд.
По его мнению, внешнее сходство с Шандом, а также с Чарльзом и Камиллой является дополнительным доказательством в поддержку его притязаний на родство. Многие пользователи соцсетей поддержали мнение Дорант-Дэя по поводу его сходства.
Однако главным доказательством этого Дорант-Дэй называет слова своей приемной бабушки, которая вместе со своим супругом когда-то работала в штате королевских слуг.
Ранее петербуржец назвал себя внебрачным сыном актера Александра Абдулова.