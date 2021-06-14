В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Пожилой австралиец объявил себя «тайным ребенком» принца Чарльза и Камиллы

Газета.Ru
17 минут назад
Саймон Дорант-Дэй, 55-летний житель Австралии объявил себя «тайным ребенком» принца Чарльза и Камиллы, герцогини Корнуолльской, сообщает The Daily Star.
Австралиец объявил себя ребенком принца Чарльза
Фото: Simon Dorante-Day/FacebookSimon Dorante-Day/Facebook
Дорант-Дэй, который утверждает, что является сыном двух высокопоставленных членов королевской семьи и будущим королем, представил фотографию, на которой изображен он и умерший брат Камиллы, Марк Шанд.
По его мнению, внешнее сходство с Шандом, а также с Чарльзом и Камиллой является дополнительным доказательством в поддержку его притязаний на родство. Многие пользователи соцсетей поддержали мнение Дорант-Дэя по поводу его сходства.
Однако главным доказательством этого Дорант-Дэй называет слова своей приемной бабушки, которая вместе со своим супругом когда-то работала в штате королевских слуг.
Ранее петербуржец назвал себя внебрачным сыном актера Александра Абдулова.
В мире,Чарльз Виндзор,Газета Daily Star,Австралия,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители