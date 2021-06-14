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Блинкен рассказал, в чем согласен с Путиным

Деловая газета "Взгляд"
22 минуты назад
Глава Госдепа Энтони Блинкен согласился со словами президента России Владимира Путина о том, что отношения Москвы и Вашингтона находятся в низшей точке.
"Точное описание": Блинкен поддержал позицию Путина по США
Фото: ReutersReuters
«Это может быть единственное, в чем я согласен с Путиным, точное описание», – сказал он, заявив, что США возлагают ответственность за сложившуюся ситуацию на Москву.
По мнению США, к ней привели «безрассудные и агрессивные действия, который Россия последовательно предпринимает», передает РИА «Новости» со ссылкой на MSNBC.
Напомним, Блинкен также отметил, что встреча лидеров двух стран «не проходит в вакууме», президент США Джо Байден участвует в саммитах G7 и НАТО. Как заявил госсекретарь, для США «эти демократически альянсы – невероятный источник силы, уникальный актив, который не нравится России, не нравится Китаю».
Путин констатировал, что российско-американские отношения достигли низшей точки за последние несколько лет. Президент России и глава американской администрации планируют встретиться в Женеве 16 июня.
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