NBC сильно смонтировал интервью с Путиным и убрал отдельные фразы

Американская телекомпания NBC, которой президент России Владимир Путин дал интервью в преддверии встречи с американским коллегой Джо Байденом , остановилась на дословном переводе большинства цитат и фразеологизмов, которые использовал российский лидер в беседе с журналистом. Об этом свидетельствует опубликованная телекомпанией в понедельник полная стенограмма беседы.

Фото: Kremlin.ru Kremlin.ru

Например, когда Путин, говоря о внутренней политике США , где есть свои проблемы, использовал пословицу "нечего на зеркало пенять, когда рожа крива", американцы перевели ее буквально - don't be mad at the mirror if you are ugly.

Другие цитаты из хорошо известных в России произведений тоже приводятся в дословном переводе и даже без кавычек, которые могли бы продемонстрировать понимание журналистами NBC контекста цитаты. Буквально переведены, в частности, слова "можете жаловаться в Международную лигу сексуальных реформ" - цитата из "Золотого теленка". Фразу "обратитесь во Всемирную лигу сексуальных реформ" в романе произносит Остап Бендер , чтобы остановить поток жалоб Паниковского, повторяющего, что его не любят девушки.

Путин использует это выражение для того, чтобы остановить поток обвинений в адрес России в связи с приписываемыми Москве кибератаками. В переводе у NBC получилось you can take your complaint to the International League of Sexual Reform. Каких-либо пояснений о том, что это за организация, телекомпания привести не пытается.

В другом месте, когда журналист Кир Симмонс пересказывал слова Байдена об их предыдущей встрече - тогда президент США якобы сказал российскому коллеге, что не увидел у него в глазах души, - Путин ответил, что такого разговора не помнит. Когда же Симмонс попытался настаивать, добиваясь ответа, Путин использовал фразу "что-то с памятью моей стало" из песни "За того парня", которая звучит в каждой серии телефильма "Семнадцать мгновений весны". Ее перевели опять же без кавычек - something wrong with my memory.