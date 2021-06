NBC сильно смонтировал интервью с Путиным и убрал отдельные фразы

Например, когда Путин, говоря о внутренней политике США , где есть свои проблемы, использовал пословицу "нечего на зеркало пенять, когда рожа крива", американцы перевели ее буквально - don't be mad at the mirror if you are ugly.

Путин использует это выражение для того, чтобы остановить поток обвинений в адрес России в связи с приписываемыми Москве кибератаками. В переводе у NBC получилось you can take your complaint to the International League of Sexual Reform. Каких-либо пояснений о том, что это за организация, телекомпания привести не пытается.