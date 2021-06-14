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Умер выступавший перед Сталиным хореограф Чапкис

Газета.Ru
52 минуты назад
Умер украинский танцор и хореограф Григорий Чапкис, который выступал перед советским лидером Иосифом Сталиным. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Умер выступавший перед Сталиным хореограф Чапкис
Фото: chapkis / Facebookchapkis / Facebook
Чапкису был 91 год.
«Ушел из жизни Григорий Николаевич Чапкис. Большой танцовщик, человек, личность. С несокрушимым характером, с сильной энергетикой, с желанием жить и неповторимым «движением на паркете», — написал украинский лидер.
Президент отметил, что Чапкис был для него таким человеком, с которого хотелось брать пример, он не просто работал танцором, а жил своей профессией.
«Для меня Григорий Николаевич - навсегда! Как и его слова: «Надо двигаться до последнего вздоха». Советую не забывать эту фразу всем нам. Навсегда в наших сердцах», — добавил Зеленский.
Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. В 1945 году он поступил в железнодорожное училище и начал танцевать в ансамбле песни и танца Трудовые резервы, в составе которого выступал перед представителями советской элиты, в том числе и Иосифом Сталиным.
В мире,Сергей Урываев,
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