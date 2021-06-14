Умер выступавший перед Сталиным хореограф Чапкис

Умер украинский танцор и хореограф Григорий Чапкис, который выступал перед советским лидером Иосифом Сталиным. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Фото: chapkis / Facebook chapkis / Facebook

Чапкису был 91 год.

«Ушел из жизни Григорий Николаевич Чапкис. Большой танцовщик, человек, личность. С несокрушимым характером, с сильной энергетикой, с желанием жить и неповторимым «движением на паркете», — написал украинский лидер.

Президент отметил, что Чапкис был для него таким человеком, с которого хотелось брать пример, он не просто работал танцором, а жил своей профессией.

«Для меня Григорий Николаевич - навсегда! Как и его слова: «Надо двигаться до последнего вздоха». Советую не забывать эту фразу всем нам. Навсегда в наших сердцах», — добавил Зеленский.