В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Байден назвал «священной» статью устава НАТО о коллективной обороне

RT на русском
12 минут назад
Президент США Джо Байден назвал «священной» пятую статью устава НАТО, которая гласит о коллективной обороне альянса и предполагает нападение на одного из членов организации как нападение на всех союзников.
Во время встречи Байдена и главы генсека НАТО стороны обменялись мнениями относительно новых вызовов, которые стоят перед альянсом.
«Россия ведёт себя не так, как мы надеялись. Как и Китай», — отметил американский президент.
По его словам, Вашингтон считает пятую статью устава НАТО священным обязательством.
«Я должен сказать, что ряд моих коллег по G7 заявили о необходимости лучшей координации», — заявил Байден.
Как ранее заявил генсек НАТО, страны альянса проведут консультации перед предстоящей встречей президента России Владимира Путина и Джо Байдена.
В мире,Видео,Джозеф Байден,Владимир Путин,НАТО,Соединенные Штаты,
4
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители