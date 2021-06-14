Президент СШАДжо Байден назвал «священной» пятую статью устава НАТО, которая гласит о коллективной обороне альянса и предполагает нападение на одного из членов организации как нападение на всех союзников.
Во время встречи Байдена и главы генсека НАТО стороны обменялись мнениями относительно новых вызовов, которые стоят перед альянсом.
«Россия ведёт себя не так, как мы надеялись. Как и Китай», — отметил американский президент.
По его словам, Вашингтон считает пятую статью устава НАТО священным обязательством.
«Я должен сказать, что ряд моих коллег по G7 заявили о необходимости лучшей координации», — заявил Байден.