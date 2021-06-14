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Лукашенко предложил обучить всех белорусов стрельбе

Национальная Служба Новостей
51 минуту назад
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил обучить жителей республики навыкам обращения со стрелковым оружием. Об этом глава государства заявил во время посещения предприятий военно-промышленного комплекса.
Лукашенко предложил обучить всех белорусов стрельбе
Фото: nsn.fmnsn.fm
По мнению Лукашенко, начать следует со студентов: белорусский лидер считает, что население стоит обучить «собрать, разобрать автомат, стрельнуть», чтобы «не пришлось в тяжелые времена обучаться на поле боя».
«Кто гарантирует, что мы не будем воевать? Ни ты, ни я, никто не может гарантировать. Мир одурел вообще. Война может вспыхнуть в любой момент в любой точке», — приводит слова Лукашенко Sputnik Беларусь.
Между тем, на минувшей неделе Европарламент принял резолюцию против Белоруссии, в которой призывает страны ЕС ввести санкции в отношении республики, а также требует от белорусских властей освобождения политзаключенных. Документ был разработан на фоне инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщает Ura.ru.
В мире,Александр Лукашенко,Европарламент,ЕС,РИА Ura.ru,ИА Sputnik,Беларусь,
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