В марте в Чёрном море заметили корабль НАТО — эсминец ВМС Испании Méndez Núñez. За ним проследили российские военные. Также 12 марта в акватории был замечен другой испанский фрегат. С какой целью зарубежные корабли появляются в этих водах, не уточняется, однако в НАТО такие шаги объясняют «наращиванием военной мощи» России.