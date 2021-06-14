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В Чёрном море заметили два боевых корабля НАТО

News.ru
47 минут назад
В Чёрном море заметили два военных корабля НАТО — британский эсминец «Дефендер» и нидерландский фрегат «Эвертон». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.
В ведомстве уточнили, что за зарубежными боевыми кораблями следят силы Черноморского флота РФ. Пока неизвестно, какую задачу выполняют иностранные суда в акватории.
Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями эсминца УРО «Дефендер» ВМС Великобритании и фрегата УРО «Эвертон» ВМС Нидерландов, зашедших 14 июня 2021 года в акваторию Чёрного моря, — говорится в сообщении.
В марте в Чёрном море заметили корабль НАТО — эсминец ВМС Испании Méndez Núñez. За ним проследили российские военные. Также 12 марта в акватории был замечен другой испанский фрегат. С какой целью зарубежные корабли появляются в этих водах, не уточняется, однако в НАТО такие шаги объясняют «наращиванием военной мощи» России.
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